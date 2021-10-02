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2 октября 2021, 16:02

Россия продлила действие продуктового эмбарго

Бабушка у торгового прилавка

Фото: Алексей Кунилов

Правительство России продлило действие продовольственного эмбарго ещё на год. Оно будет действовать до 31 декабря 2022 года. 

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Ввести по 31 декабря 2022 года запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в документе.

Согласно постановлению, вместе с эмбарго продлевается обязанность по уничтожению ввозимой вопреки запретам санкционной продукции.

Отдельные экономические ограничения начали действовать с 6 августа 2014 года. Данные меры введены в ответ на ограничительные меры, наложенные в отношении России западными странами, после того, как Крым вошёл в состав РФ. Через год вступил в силу указ, который предусматривает уничтожение всей сельхозпродукции и сырья, попадающих под санкции. Контрсанкции продлеваются российскими властями ежегодно. 

Напомним, в июле этого года Россия расширила эмбарго на продукты из Украины. В него попали сахар, консервы, соусы и даже поддоны для транспортировки продукции.

Областная газета Свердловской области

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