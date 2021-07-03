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3 июля 2021, 15:30

Россия расширила эмбарго на продукты из Украины

Фура на трассе

Правительство РФ расширило список товаров, запрещённых к ввозу из Украины. Фото: Александр Зайцев

Российское Правительство запретило ввозить с территории Украины широкий перечень продуктов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В него попали сахар, консервы, соусы и даже поддоны для транспортировки продукции.

Кроме того, запрет распространяется на жмыхи и продукты, используемые в качестве корма для скотины. Нельзя ввозить и ящики, коробки, поддоны и прочие погрузочные щиты из дерева, предназначенные для транспортировки грузов.

Постановление от 29 декабря 2018 года накладывало запрет на поставки пшеницы, шоколада, пива и вина, подсолнечного масла и других продуктов. Кроме того, тогда в список запрещённых к ввозу попали промышленное, торговое и сельскохозяйственное оборудование. В частности, в Россию перестали поставлять с территории Украины газовые турбины, паровые котлы, тракторы и трансмиссии. Под запрет ввоза также попали ДСП, щебень и гравий, бумага и чистящих средств.

Также стоит напомнить, что с начала 2016 года Россия запретила ввоз на свою территорию украинской свинины, овощей, сыров, фруктов, молочных продуктов и ряда других товаров.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин заявил о готовности встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, но с условием. Эта тема была затронута во время переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко, которые состоялись в конце апреля.

Областная газета Свердловской области

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