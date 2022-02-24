В Свердловской области за 5 лет число ИП в сельском хозяйстве сократилось почти на 70 %

Число ИП среди сельхозпроизводителей сократилось почти на 70 %. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области уменьшилось количество индивидуальных предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве. За 5 лет число ИП сократилось почти на 70 %.

Об этом говорят результаты сельскохозяйственной микропереписи, которые опубликовал Свердловскстат.

Согласно обновлённым данным, в регионе сокращение сельхозпроизводителей произошло почти во всех видах организаций. Так, в Свердловской области действует 903 крестьянских (фермерских) хозяйства, что на 10,1 % меньше, чем в 2016 году.

Число индивидуальных предпринимателей снизилось с 907 до 291 (на 67,9 %). Огороднических и дачных некоммерческих товариществ стало меньше на 10,6 % и 20,8 % соответственно.

Незначительный рост зафиксирован среди сельскохозяйственных организаций. За 5 лет их прибавилось 9 штук (с 691 до 700), что составляет 1,3 %. Среди садоводческих товариществ рост ещё меньше — всего 0,5 % (с 3492 до 3508).

Напомним, сельскохозяйственная микроперепись проходила с 1 по 31 августа 2021 года.