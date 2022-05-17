Свердловские власти выделят 75 миллионов на гранты начинающим аграриям

Большая часть проектов победителей конкурса связана с развитием молочного и мясного скотоводства. Фото: Павел Ворожцов

16 начинающих сельхозпроизводителей из Свердловской области станут получателями грантов "Агростартап". В 2022 году на эти цели из федерального и областного бюджетов выделено более 75 миллионов рублей.

Всего на участие в конкурсе министерства АПК и потребительского рынка Свердловской области заявки подали 58 человек. Большая часть проектов победителей связана с развитием молочного и мясного скотоводства, одна заявка поступила от пчеловода из Шалинского района. География получателей грантов охватывает больше 10 территорий, в том числе Тавдинский, Туринский, Верхотурский, Артинский городские округа.

"Агростартап" – ежегодный грантовый конкурс, в котором принимают участие крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в текущем финансовом году, а также физические лица. Средства выделяются при условии софинансирования – не менее 10% от суммы проекта предприниматель должен внести сам.

"Все 58 заявителей прошли через наше подразделение – Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации. Специалисты Центра консультировали, помогали правильно оформить заявление, избежать ошибок при подаче документов. В рамках "Агростартапа" можно получить до 6 миллионов рублей. Это серьезное подспорье для развития своего дела", – отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Всего по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в 2022 году на поддержку свердловских аграриев планируется направить порядка 4 миллиардов рублей. Средства, в частности, пойдут на покупку сельхозтехники и оборудования, на возмещение части затрат на строительство и модернизацию овощехранилищ, гидромелиоративных мероприятий. Также предусмотрены субсидии на возмещение части расходов, связанных с производством и реализацией зерновых культур, производством молока и другие меры поддержки.

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