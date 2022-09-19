Для российских аграриев стали доступны новые льготные кредиты

Сельхозпроизводители смогут получить кредиты по льготной ставке 1-5%. Фото: Алексей Кунилов

Льготные кредиты смогут получить российские аграрии, ведущие личное подсобное хозяйство. Правительство РФ расширило меры поддержки для отечественных сельхозпроизводителей.

"Впервые льготный кредит по ставке до 5% станет доступен и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. Причем не только на короткие сроки, но и для инвестиционных целей", – сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Процентная ставка для самозанятых аграриев составит от 1% до 5%. Получить кредитные средства владельцы частных хозяйств смогут на сроки до 12 лет, информация опубликована на сайте правительства РФ. Льготные займы доступны для производителей молочной продукции, семян, кормов для ценных видов лосося и осетров.

Кредит будет предоставляться частникам, которые своевременно платят налог на профессиональный доход. Мера поддержки должна помочь аграриям в развитии личных подсобных хозяйств и наращивании объемов производства.

Напомним, ранее в России сделали бессрочной программу сельской ипотеки.