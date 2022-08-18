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18 августа 2022, 19:56

Михаил Мишустин сделал программу сельской ипотеки бессрочной

Михаил Мишустин

Решение премьер-министр анонсировал на пленарной сессии всероссийских форумов "Развитие малых городов и исторических поселений" и "Среда для жизни: свой дом" в Тамбове. Фото: пресс-служба Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое делает программу ипотечных кредитов на жилье в сельской местности бессрочной. Данное решение позволит большему числу селян взять ипотеку по льготной ставке — 3% годовых.

"Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы", — сказал Михаил Мишустин на пленарной сессии всероссийских форумов "Развитие малых городов и исторических поселений" и "Среда для жизни: свой дом" в Тамбове. 

Программа "Сельская ипотека" была запущена в 2020 году. За прошедшие два года было выдано более 97 тыс. льготных кредитов на сумму 187,1 млрд рублей. Это позволило сельским жителям построить или приобрести 5,2 млн кв. м жилья, уточнили на сайте кабмина.

Заем в рамках программы можно взять как на покупку земельного участка с последующим строительством жилища, так и на приобретение готового частного дома, а также на постройку жилья на уже имеющемся участке. Покупка дома или земли в рамках "Сельской ипотеки" возможна не только в сельской местности, но и в городах с населением не более 30 тыс. человек.

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Областная газета Свердловской области

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Михаил Мишустин сделал программу сельской ипотеки бессрочной