В России зафиксирован рекорд по объему собранного зерна

На сегодняшний день уже намолочено 150 млн тонн зерна. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел 2 ноября заседание Правительства, на котором обсуждались итоги уборочной кампании в стране. По его словам, в нынешнем году достигнут рекорд по сбору зерновых.

На сегодняшний день намолочено 150 млн тонн зерна. Также наблюдается прирост по сравнению с 2021 годом по сбору картофеля, тепличных овощей, фруктов, сои и рапса.

"Такие итоги — надежная основа для наращивания объемов производства сельхозпродукции, повышения уровня продовольственной безопасности России и, конечно, новых урожаев в будущем году", — передает слова Михаила Мишустина пресс-служба Правительства.

В некоторых субъектах РФ уже началась заготовка кормов и сев озимых культур. Премьер-министр подчеркнул, чтобы аграрии смогли успешно завершить осенние полевые работы, они должны быть обеспечены семенами, удобрениями, горюче-смазочными материалами. Также у компаний агропромышленного комплекса должна быть возможность своевременно оформить льготный кредит по ставкам до 5%.

За весь 2022 год кабмин направил на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства около 380 млрд рублей.

Напомним, о завершении уборочной кампании в Свердловской области стало известно 31 октября. В этом году на Среднем Урале собрали 10 тысяч тонн капусты, 13,5 тысяч тонн моркови, 7,5 тысяч тонн свеклы, картофеля — 181 тысяча тонн. Также перевыполнен план по уборке зерновых, зернобобовых, технических и кормовых культур.