На Среднем Урале завершена уборочная кампания

Собранный урожай является весомой составляющей в обеспечении продовольственной безопасности региона. Фото: Павел Ворожцов

На полях Свердловской области в полном объеме собран урожай овощей.

По данным департамента информполитики Свердловской области, в этом году собрано 10 тысяч тонн капусты, 13,5 тысяч тонн моркови, 7,5 тысяч тонн свеклы, картофеля – 181 тысяча тонн. Также перевыполнен план по уборке зерновых, зернобобовых, технических и кормовых культур.

"Урожайность зерновых, которые идут в основном на корм скоту, выше уровня прошлого года в 1,5 раза и составляет 28,5 центнера с гектара. План по заготовке сена и сенажа перевыполнен. Кормами животноводческая отрасль обеспечена с запасом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на полях завершаются работы по подготовке почвы под посевную кампанию следующего года. Вспахано свыше 351,5 тысячи гектаров (около 90% от плана).

Добавим, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев ставит перед аграриями задачи по обеспечению продовольственной безопасности региона, импортозамещению, расширению объемов и ассортимента выпускаемой местной продукции. Ежегодно сельхозпроизводители получают господдержку. В этом году общая сумма выделяемых средств составит более 4,2 миллиарда рублей, из них 3,5 миллиарда рублей — из областного бюджета.

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