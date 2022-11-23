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23 ноября 2022, 14:23

Кабмин РФ смягчил условия использования грантов для мобилизованных сельхозпроизводителей

сельхозпроизводство

Поправки коснутся программ поддержки "Агростартап", "Агропрогресс", "Агротуризм", грантов на развитие семейных ферм и поддержку начинающих фермеров. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении изменений в государственную программу развития сельского хозяйства. Согласно документу, сельхозпроизводители, призванные в рамках частичной мобилизации, смогут продолжить участвовать в грантовых программах.

Чтобы сохранить грантовую поддержку, на место мобилизованного руководителя предприятия должен быть избран человек из членов того же фермерского хозяйства. Временный начальник автоматически станет новым грантополучателем.

У мобилизованных сельхозпроизводителей, которые не планируют дальше участвовать в грантовых программах, есть два варианта действий. В случае если полученные средства от государства были использованы в полном объеме, однако достичь плановых показателей не удалось, проект будет признан завершенным, а фермер избежит штрафа за нарушение условий использования гранта. Если же средства не были использованы полностью, то остаток гранта возвращается государству, проект признается завершенным, а фермер освобождается от штрафа за отсутствие результата.

Поправки коснутся программ поддержки "Агростартап", "Агропрогресс", "Агротуризм", грантов на развитие семейных ферм и поддержку начинающих фермеров, уточнили в пресс-службе Правительства РФ.

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Областная газета Свердловской области

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