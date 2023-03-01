Рефтинская птицефабрика впервые за 5 лет закончила год с чистой прибылью

Валовая прибыль Рефтинской птицефабрики в 2022 году составила 596,3 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов

По итогам 2022 года прибыль Рефтинской птицефабрики составила порядка 50 млн рублей, таких показателей предприятию удалось достичь впервые за 5 лет, об этом рассказала управляющий директор "Уральской агропромышленной группы" Ирина Макарова.

"Птицефабрика "Рефтинская" долгое время была убыточным предприятием, аккумулирующим внушительные задолженности. Год кропотливой работы над системой управления и себестоимостью продукции, корректировка коммерческих и управленческих расходов, поддержка инвестора принесли свои первые результаты — птицефабрика вышла в плюс", — рассказала Ирина Макарова.

По словам Ирины Макаровой, валовая прибыль птицефабрики в 2022 году составила 596,3 млн рублей. За год на предприятии удалось на 80,7 млн рублей снизить коммерческие, управленческие и прочие расходы. Также фабрика на 300 млн рублей сократила уровень просроченной кредиторской задолженности.

По данным Национального союза птицеводов, птицефабрика "Рефтинская" вошла в топ-25 производителей мяса бройлеров в России. В прошлом году на предприятии изготовили 44,1 тыс. тонн куриного мяса.

"Задача — год от года увеличивать на птицефабрике "Рефтинская" валовое производство, то есть количество продукции (в тысячах тонн). Однако если раньше на птицефабрике увеличения этого показателя добивались путем увеличения плотности посадки птиц, то мы приняли решение отказаться от этой порочной практики", — отметила Ирина Макарова.

При плотной посадке птице было тесно и некомфортно. Она становилась слабее и меньше, при этом воды и корма употребляла столько же, сколько и крупная. На птицефабрике решили изменить условия, чтобы увеличить вес и сохранность птицы: оборудовали просторные птичники, создали комфортный микроклимат, обеспечили качественный, витаминизированный корм, провели вакцинацию.

"В 2023 году на модернизацию птицефабрики "Рефтинская" будет выделено около 500 млн рублей. Мы планируем провести техническое перевооружение уже функционирующих птичников, а также ввести в эксплуатацию новую площадку для бройлеров: она будет состоять из 7 птичников, 3 из которых мы уже открыли в январе. Кроме того, мы планируем обновить насосную станцию и электрохозяйство", — резюмировала управляющий директор "Уральской агропромышленной группы" Ирина Макарова.

Ранее Рефтинская птицефабрика получила восемь золотых наград на международной выставке ПРОДЭКСПО-2023.