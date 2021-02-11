Резидент ТОСЭР "Новоуральск" запускает на территории города новое производство

Компания "Металлект" запустила производство крутоизогнутых стальных отводов. Фото: Павел Ворожцов.

Компания "Металлект", которая входит в число резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Новоуральск", запустила производство крутоизогнутых стальных отводов. Объём выпуска составит 1 тыс. тонн в год.

Проект компании предполагает привлечение инвестиций в размере 22 млн рублей.

"Сегодня в ТОСЭР "Новоуральск" зарегистрировано десять компаний. В соответствии с графиком они запускают свои производства. Их выход на плановую мощность обеспечит создание свыше 700 рабочих мест", - передаёт слова министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой департамент информполитики региона.

Гендиректор компании "Металлект" Иван Россохин считает, что получение статуса резидента ТОСЭР "Новоуральск" является подтверждением того, что государство заинтересовано в промышленном развитии Среднего Урала и выпуске трубопроводной арматуры на территории России. По его словам, благоприятная инвестиционная среда позволяет не только создавать качественный продукт, но и выполнять социально значимую роль, пополняя бюджет и предоставляя рабочие места.

Отмечается, что бесшовные крутоизогнутые отводы, которые будут выпускаться в Новоуральске, являются незаменимой деталью в химической, металлургической, газовой промышленности, а также в теплоэнергетике и машиностроении.

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