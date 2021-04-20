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Экономика / Промышленность
20 апреля 2021, 15:17

Новости о банкротстве ПНТЗ оказались ошибочными

Фото: Станислав Савин

Фото: Станислав Савин

В понедельник в картотеке Арбитражного суда Свердловской области появилась запись о якобы банкротстве Первоуральского новотрубного завода. При этом заявление о признании в несостоятельности было подано… самим предприятием. Учитывая, что завод – градообразующий, на факт отреагировали многие СМИ.

При этом журналистов насторожило, что в картотеке не был обозначен размер задолженности. Оказалось, насторожило не зря. Как пояснили в пресс-службе ПНТЗ, такого заявления в суд предприятие не подавало.

– От имени АО «ПНТЗ» было подано заявление о признании несостоятельным (банкротом) должника ООО «Авенто». Указание АО «ПНТЗ» в поле «Должник» по делу № А60–18602/2021 является ошибкой аппарата суда, – отметили в пресс-службе.

В картотеку дел Арбитражного суда необходимые изменения были внесены.

Первоуральский новотрубный завод входит в группу ЧТПЗ. Как ранее писала «Облгазета», в марте Трубная металлургическая компания приобрела 86,54 процента акций ЧТПЗ. В частности, под контроль ТМК перешёл ПНТЗ. После сделки на первоуральском предприятии сменилось руководство: управляющим директором стал Владимир Топоров, до этого работавший техническим директором Северского трубного завода.

  • Опубликовано в №70 от 21.04.2021 

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