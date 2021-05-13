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Экономика / Промышленность
13 мая 2021, 12:59

Свердловские предприятия-экспортёры заключили с Узбекистаном контракты на 130 млн долларов

Василий Козлов

Средний Урал продолжает успешно наращивать поставки продукции в Узбекистан. Фото: Павел Ворожцов

Свердловские экспортёры по итогам международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Узбекистане договорились о поставках в республику продукции более чем на 130 млн долларов. Такие данные приводит министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

В переговорах на выставке в Ташкенте участвовали 38 предприятий со Среднего Урала. Были представлены такие сферы, как машиностроение, металлургия, энергетика, фармацевтика и здравоохранение, образование, химическая промышленность.

Министр международных и внешнеэкономических связей региона Василий Козлов рассказал, что в ходе визита руководители предприятий провели порядка 400 встреч с иностранными партнёрами. Министерство опросило участников поездки, чтобы выяснить, на сколько эффективна такая форма работы. «Подавляющее большинство (участников выставки от Свердловской области — прим. ред.) отметило, что цель визита достигнута. Считаю, что выставка в Узбекистане ещё раз показала огромный взаимный интерес сторон к сотрудничеству и эффективность системных мер господдержки экспортёров», – подчеркнул министр.

Как рассказали «Областной газете» в департаменте информационной политики Свердловской области, поставки продукции по итогам переговоров в Узбекистане могут увеличиться, так как не исключены новые контракты. Между Свердловской областью и республикой идёт постоянное наращивание товарооборота. Так, в 2020 году, несмотря на падение экономических показателей во всём мире из-за пандемии коронавирусной инфекции, торговый оборот Свердловской области с Узбекистаном достиг 344 млн долларов. По сравнению с 2019 годом рост составил 24,6%, при этом экспорт вырос на 25,7%, а импорт – на 5,2%.

Помимо договоренностей в сфере промышленности, представители Свердловской области подписали с коллегами из среднеазиатской республики два меморандума – по линии здравоохранения и культуры. В первом речь идёт о сотрудничестве областного онкологического диспансера с республиканским медицинским центром онкологии и радиологии министерства здравоохранения Узбекистана. Во втором – о совместных проектах Уральского центра проектирования и реставрации по сохранению объектов культурного наследия в Узбекистане.

Как писала «Областная газета», международная выставка «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане» проходила в Ташкенте с 5 по 7 апреля. Делегацию Свердловской области, сформированную по поручению губернатора Евгения Куйвашева, возглавлял первый замглавы региона Александр Высокинский.

Областная газета Свердловской области

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