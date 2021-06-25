Правительство РФ введёт с 1 августа экспортные пошлины на металл

Объём экспорта чёрных металлов экспорт выросли в 2021 году в 1,6 раза. Фото:

Российский кабинет министров считает необходимым ввести с 1 августа комбинированные экспортные пошлины на металл. Идею поддержали руководители профильных ведомств, а премьер-министр Михаил Мишустин поручил в сжатые сроки подготовить все необходимые для этого документы.

По словам министра финансов Антона Силуанова, возглавляемое им ведомство считает необходимым ввести экспортные пошлины уже в текущем году. «В последующем считаем необходимым и дополнительную настройку систем налогообложения металлов в случае превышения цен в рамках благоприятной внешнеэкономической инфраструктуры. Мы, ещё раз повторюсь, поддерживаем предложение о введении экспортных пошлин начиная с августа текущего года», - сказал Антон Силуанов.

Объёмы поставок чёрных металлов из РФ на экспорт выросли в 2021 году в 1,6 раза, сообщил глава Минфина в ходе заседания Правительства РФ. «Мы видим, что в текущем году объёмы поставок на экспорт только по группе «Чёрные металлы» увеличились в 1,6 раза. Видим, что действительно и цены на внутреннем рынке возросли, и металлургические компании получают, по сути дела, дополнительный незапланированный рентный доход, не связанный с ростом производительности труда или какими-либо факторами по модернизации», - отметил министр.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников поддержал введение временных экспортных пошлин на чёрные и цветные металлы с 1 августа до 31 декабря. Он добавил, что пошлина будет комбинированная: базовая ставка в 15% и специфическая - за каждую тонну продукции.

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил оперативно подготовить все необходимые для введения пошлин документы. «Коллеги, вопрос, который вы подняли, крайне важный сегодня для страны, актуальный. Прошу оперативно подготовить все необходимые документы для принятия решений и в буквальном смысле слова срочно внести их в Правительство», - сказал глава кабмина.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК заявил, что в 2020 году доходы металлургов выросли - они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и должны вернуть эти деньги в бюджет. Вскоре после этого Президент России Владимир Путин призвал металлургов не обижаться на первого вице-премьера. «Я прошу коллег, я их всех знаю поимённо, мы с ними знакомы много лет, не обижаться на Андрея Рэмовича. Он в таком запале дискуссионном, может быть, высказался несколько резковато», - прокомментировал высказывание вице-премьера лидер РФ, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

К слову, Андрей Белоусов накануне на заседании кабмина также поддержал введение экспортных пошлин на металл.

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