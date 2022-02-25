Евгений Куйвашев призвал свердловских промышленников к импортозамещению в условиях санкций

На собрании губернатор также рассказал, что поручил создать специальную комиссию для содействия экономическому росту региона и продвижения уральской продукции. Фото: из Instagram Евгения Куйвашева

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев сегодня поучаствовал в годовом собрании Свердловского союза промышленников и предпринимателей. Он призвал участников сосредоточиться на разработке собственной продукции, техники, инженерных решений в условиях санкций.

Губернатор отметил, что страна переживает непростой период, связанный с резким обострением международной обстановки, экономическими санкциями, глобальной трансформацией экономики.

"В ближайшее время одна из главных наших задач — помочь жителям максимально избежать экономических последствий от международных событий. У нас есть крупные проекты, которые, я уверен, мы не забросим: это строительство ЕКАД, строительство новых районов в Екатеринбурге, развитие науки и "зелёных" технологий. Я надеюсь, что несмотря на все происходящее, нам удастся максимально сохранить уровень жизни людей. И бизнес нам в этом поможет", — написал в своём Instagram Евгений Куйвашев.

В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что в ближайшие 3 года Федеральное агентство по технологическому развитию выделит центрам инжиниринговых разработок на подготовку конструкторской документации 3,6 миллиарда рублей. Евгений Куйвашев попросил СОСПП подготовить предложения по использованию этих ресурсов.

На собрании губернатор также рассказал, что поручил создать специальную комиссию для содействия экономическому росту региона и продвижения уральской продукции. В состав комиссии вошли сенаторы, депутаты Госдумы от Свердловской области и члены областного кабмина.

Добавим, что на сегодняшнем собрании был переизбран глава СОСПП. Им снова стал Дмитрий Пумпянский. Он отметил, что СОСПП приложит все усилия, чтобы вместе с руководством региона справиться с новыми вызовами.