В России запускают промышленную ипотеку с льготной процентной ставкой

Промышленная ипотека запущена в России в помощь предприятиям для приобретения производственной недвижимости. Фото: Алексей Кунилов

В России запускают промышленную ипотеку. Новый механизм государственной поддержки должен помочь предприятиям приобретать производственную недвижимость с льготной процентной ставкой.

Постановление подготовлено Правительством РФ, сообщил на оперативном совещании глава кабинета министров Михаил Мишустин. Покупка новых помещений для промышленников является одной из самых затратных статей. С помощью ипотеки производственники смогут оптимизировать расходы. Кредиты будут выдаваться на долгосрочную перспективу.

"Кредиты на покупку площадок, обеспеченных инфраструктурой, будем выдавать на срок до 7 лет по льготной ставке 5% годовых. Это базовый сценарий. При этом для инновационных технологических компаний ставка будет еще ниже – 3%. Их реестр согласно разработанным, абсолютно прозрачным критериям формирует Минэкономразвития", – рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Максимальную сумму кредита предлагается установить в 500 млн рублей. На эти деньги предприятие сможет приобрести до 10 тысяч квадратных метров производственной недвижимости. Запустить механизм планируется в максимально оперативные сроки.

"Совершенно очевидно, что новый инструмент будет востребован, он бизнесу интересен. И надо проработать эти предложения с потенциальными заемщиками, с ведомствами", – резюмировал премьер-министр Михаил Мишустин.

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