Свердловским промышленникам помогут в условиях внешних санкций

Загрузка свердловских предприятий анализируется еженедельно. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному кабинету министров оперативно внедрять новые инструменты поддержки промышленности, разработанные на федеральном уровне. Меры должны помочь предприятиям сохранять стабильность работы и снизить негативные последствия в условиях внешнего санкционного давления.

"Мы продолжаем оказывать нашим предприятиям необходимую помощь для их ритмичной работы в новых экономических реалиях. Свердловские промышленники активно пользуются доступными мерами господдержки. В текущем году она составила 45 миллиардов рублей, что соизмеримо с объемом средств, которые были получены за предыдущие три года", – заявил глава региона Евгений Куйвашев на заседании областного оперативного штаба по мониторингу базовых отраслей экономики в условиях санкций, обеспечению экономической и социальной стабильности.

Губернатор поручил внимательно следить за происходящим в промышленной отрасли и оперативно помогать предприятиям внедрять новые федеральные инструменты поддержки, развивающие и стимулирующие активность производственников, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

На данный момент промкомплекс региона функционирует стабильно, продолжается реализация инвестиционных проектов. В 2022 году на Среднем Урале запустили и модернизировали 14 производств. Заработная плата в промышленности выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Загрузка предприятий анализируется еженедельно, об этом рассказал замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

Глава региона Евгений Куйвашев также обратил внимание на инициацию новых мер поддержки для ключевых отраслей промышленности на Среднем Урале.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области, несмотря на санкции, наблюдается рост индекса промышленного производства.