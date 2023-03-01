В Михайловске запустят завод по производству металлических конструкций

Новый завод в Михайловске рассчитан на 200 рабочих мест. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Новый завод на 200 рабочих мест запустят к 2025 году в Михайловске. На предприятии будут производить металлические конструкции, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Соглашение на форуме "Большой открытый диалог" в Екатеринбурге подписали в присутствии заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина гендиректор Агентства по привлечению инвестиций в регионе Михаил Васильев и гендиректор "МеталлСтройИнжиниринг" Владимир Морозов.

Подразумевается, что завод займется разработкой и выпуском новой продукции для промышленного и гражданского секторов строительства. В проект в течение двух лет планируют инвестировать 125 млн рублей. Мощность предприятия рассчитана на производство тысячи тонн изделий в месяц.

Под завод задействована площадка бывшего имущественного комплекса домостроительного комбината в Михайловске. На территории провели реконструкцию производственных площадей, сейчас ведется дооснащение современным оборудованием.

Свердловское Агентство по привлечению инвестиций будет помогать предприятию в получении государственных мер поддержки, содействовать в продвижении и участии компании в деловых мероприятиях. Поддержка инвестора отвечает задачам нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области создано в регионе по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Организация работает с потенциальными инвесторами по принципу "одного окна", оказывая бесплатные услуги на каждом этапе реализации инвестиционного проекта.

Ранее вопросы инвестиций обсудили на форуме "Большой открытый диалог" бизнес и власти Свердловской области.