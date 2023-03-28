Уральский выпускник акселератора "Экспортный форсаж" заключил контракт с Казахстаном

Акселератор направлен на ускоренный выход предприятий на экспорт. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Белоярская фабрика асбокартонных изделий (БФАИ) поставит в Казахстан огнеупорные материалы на сумму 11 миллионов рублей в рамках двух подписанных соглашений. Это первая экспортная сделка компании-участника акселератора "Экспортный форсаж", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Программу "Экспортный форсаж" реализует Центр поддержки экспорта Свердловской области (подразделение Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, на базе которого создан региональный центр "Мой бизнес") совместно со Школой экспорта Российского экспортного центра в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Акселератор направлен на ускоренный выход предприятий на экспорт. Курс длится три месяца. За это время компании выбирают рынок и покупателя, формируют условия экспортной сделки, составляют контракт, прорабатывают логистику, таможенные и валютные вопросы. Участниками его стали 14 свердловских компаний.

"Экспортный форсаж" — востребованный среди экспортеров формат поддержки. Если у предприятия сформировано намерение выйти на экспорт, эта программа даст все необходимое, чтобы заключить первые контракты", — пояснил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Например, Белоярская фабрика асбокартонных изделий специализируется на производстве огнеупорной экоизоляции и высокотемпературных теплоизоляционных материалов. По итогам участия в "Экспортном форсаже" она договорилась с двумя предприятиями из Казахстана. Для свердловской фабрики это будут пробные поставки в соседнюю страну. Ранее экспортер работал с европейскими заказчиками, но объем отгрузок постепенно сокращался, а в 2023 году в связи с санкциями работа в этом направлении прекратилась.

"Мы шли в акселератор с намерением проработать контракты с Казахстаном и выбрать другие направления для экспорта. Программа внесла большой вклад в наше развитие как экспортера. До акселератора мы составляли контракт неправильно, в процессе работы скорректировали его под страну, проанализировали барьеры, узнали основные требования", — рассказала ведущий менеджер по внешнеэкономической деятельности ООО "БФАИ" Екатерина Симачева.

По ее словам, на фабрике проработали дальнейшие направления экспортной деятельности — Турцию и Иран. Благодаря акселератору руководство компании узнало о новых торговых площадках.

"Наставники были постоянно на связи и до сих пор готовы отвечать на вопросы", — добавила Екатерина Симачева.

Отметим, что в 2022 году компании, прошедшие акселератор, заключили контракты на общую сумму 15,7 миллиона долларов США.

Свердловские предприниматели, которые состоят в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, могут бесплатно принять участие в "Экспортном форсаже". Но прежде необходимо пройти отбор. Опыт работы должен быть не менее 3 лет, а товарооборот — составлять от 50 миллионов рублей.

Досье Программа "Экспортного форсажа" разработана Школой экспорта Российского экспортного центра. Она состоит из шести модулей. Участники акселератора узнают основы экспортной деятельности, выбирают рынок, формируют профиль покупателя, прорабатывают маркетинговую стратегию, условия экспортной сделки, изучают вопросы реализации сделки и принципы эффективной деловой коммуникации. Обучение проходит на территории креативного кластера "Домна" (ул. Вайнера, 16) и в "Точке кипения — Екатеринбург" (ул. Бориса Ельцина, 3).

Напомним, свердловский Центр поддержки экспорта вошел в тройку лучших в России.