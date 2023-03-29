Инвесторы вложат 125 миллиардов рублей в освоение месторождения в Свердловской области

Благодаря соглашениям в Свердловской области будет построен рудник и обогатительная фабрика. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области и Башкортостане будут освоены два месторождения. В этом поможет механизм соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Соглашения о реализации подписаны между инвестором, регионами и Минэкономразвития России, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

На Среднем Урале объем инвестиций составит 125 миллиардов рублей. Планируется строительство рудника и обогатительной фабрики. В освоение месторождения в Башкирии инвесторы вложат 83 млрд рублей. Перезапуск СЗПК позволил повысить инвестиционную активность в Свердловской области.

"По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева были разработаны и приняты соответствующие документы и сформирован перечень потенциальных участников СЗПК. Сегодня предприятий, которые оценили этот механизм защиты своих капиталов, становится все больше, а суммы инвестпроектов, как мы видим, бьют рекорды", — отметил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

За счет механизма соглашения о защите и поощрении капиталовложений инвесторы могут возместить затраты на инфраструктуру и получить неизменные налоговые условия, что позволит быстрее выйти в плюс. Кроме того, механизм допускает возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам.

С помощью СЗПК инвестиционные проекты реализуются 28 регионах России. Механизмом может воспользоваться широкий круг инвесторов.

"Минимальный порог вложений для заключения СЗПК не превышает 200 миллионов рублей. Такой объем инвестиций позволит заключить соглашение на уровне субъекта РФ и стабилизировать региональное законодательство. Начиная с 750 миллионов рублей фиксируются федеральные нормативно-правовые акты: налоги, условия землепользования, градостроения и другие", — сообщил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.

В заключении соглашений заинтересованы инвесторы и регионы, поскольку проекты реализуются исключительно на частные средства. Работа над совершенствованием механизма СЗПК ведется в России под руководством первого заместителя председателя Правительства Андрея Белоусова.

Напомним, в Свердловской области на 5 лет освободят от уплаты налога на имущество предпринимателей, строящих школы и детские сады.