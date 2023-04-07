Медаль "Трудовая доблесть Урала" появится по инициативе Евгения Куйвашева

Награду будут получать свердловчане, которые имеют не менее 20 лет трудового стажа по рабочим профессиям. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес на рассмотрение Заксобрания законопроект об учреждении в регионе нового знака отличия — медали "Трудовая доблесть Урала". Предполагается, что награду будут вручать представителям рабочих профессий.

"Знак отличия Свердловской области "Трудовая доблесть Урала" является формой поощрения за особые трудовые заслуги, послужившие для других граждан примером исполнения профессионального долга, высокой эффективности и качества труда", — приводит департамент информационной политики региона фрагмент проекта закона.

Предполагается, что награду будут получать свердловчане, которые имеют не менее 20 лет трудового стажа по рабочим профессиям на предприятиях региона.

Принятие закона "О знаке отличия Свердловской области "Трудовая доблесть Урала" направлено в том числе на повышение престижа профессий рабочих, а также подчеркивает социальную значимость их труда для государства и общества.

Промышленность Свердловской области дает более трети валового регионального продукта. В регионе работают свыше 12 тысяч промышленных предприятий, в них заняты более 412 тысяч человек. Для развития кадрового потенциала на Среднем Урале реализуется проект "Славим человека труда!". Он направлен на повышение престижа рабочих профессий. Проводится конкурс "Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области". Большое внимание уделяется развитию профессионального образования и подготовке инженерных кадров.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев утвердил план мероприятий проекта "Славим человека труда!".