Первые экспоненты от Свердловской области определены для выставки ИННОПРОМ

Первые экспоненты получили право представить свою продукцию на стенде Свердловской области. Фото: Полина Зиновьева

В Агентстве по привлечению инвестиций Свердловской области отобрали первые 20 компаний, которые смогут бесплатно представить свою продукцию на стенде региона во время Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023, сообщает департамент информационной политики региона.

"Традиционно стенд Свердловской области пользуется повышенным вниманием у участников ИННОПРОМ. В этом году мы решили увеличить число экспонентов, которые смогут безвозмездно демонстрировать свою продукцию. Эти компании наглядно демонстрируют производственный потенциал Среднего Урала. Планируется отобрать более 30 компаний из таких отраслей, как транспортное машиностроение, металлообработка, энергетика, приборостроение, а также промышленная цифровизация и IT", — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

В пул участников попали свердловская IT-компания, которая занимается производством систем управления умных домов и предприятий iRidi, а также предприятие по изготовлению медоборудования "Аста", компания по разработке микропроцессоров для железнодорожной автоматики и телемеханики НПЦ "Промэлектроника". В число экспонентов включены завод сварочного электрооборудования "Уралтермосвар", предприятие "ДельтаПолимер", производящее изделия из углепластика и стеклопластика.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 2010 года. Ежегодно ее посетителями становятся порядка 40 тысяч человек.

В этом году ИННОПРОМ состоится с 10 по 13 июля, главной темой выставки выбрана "Устойчивое производство: стратегии обновления", страной-партнером выступает Белоруссия.

Напомним, в феврале губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой провели встречу в Екатеринбурге, где обсудили проведение предстоящей выставки и вопросы развития кооперации в промышленности.