Краснотурьинское предприятие увеличило объем производства палочек для мороженого

В планах у компании выйти на показатель 14 миллиардов палочек для мороженого в год. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Компания "ЛесКом Развитие" — резидент индустриального парка "Богословский" в Краснотурьинске — увеличила производство палочек для мороженого. В 2023 году предприятие запустило две производственные линии шлифовки палочек, что позволило увеличить объем производства с 8–12 тонн до 15–18 тонн продукции за одну смену.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, в планах у компании выйти на показатель 14 миллиардов палочек для мороженого в год.

"Отмечу, что быстрый запуск и масштабирование инвестиционных проектов в Свердловской области возможен благодаря системной поддержке Евгения Куйвашева бизнеса и создания преференциальных территорий с готовой инфраструктурой и особым правовым режимом для ведения предпринимательской деятельности. Инвестиционная привлекательность территорий, высокая деловая активность способствуют улучшению качества жизни людей", — рассказал Вадим Третьяков.

Как отметил генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра, "ЛесКом Развитие" является 100%-м экспортером — это структурное подразделение китайской компании Kingsun Development Co, доля которой составляет 7% мирового рынка по производству палочек для мороженого.

"В планах у компании расширяться и увеличивать производственные мощности на территории "Богословского". Она заинтересована в строительстве второй очереди завода площадью 10 000 квадратных метров", — рассказал генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра.

Сейчас на площадке индустриального парка "Богословский" 8 резидентов. Всего на территории Свердловской области действуют 15 площадок, где созданы особые условия для развития производственного бизнеса. Это особая экономическая зона "Титановая долина", 4 территории опережающего социально-экономического развития и 10 индустриальных парков. Суммарно объем инвестиций, вложенных резидентами с начала действия преференциальных территорий, составил 62,8 миллиарда рублей. Создано 8 000 рабочих мест, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"ЛесКом Развитие" — резидент индустриального парка "Богословский", имеет статус резидента территории опережающего развития "Краснотурьинск". В настоящее время на предприятии работают 275 человек. Объем инвестиций составляет 259 миллионов рублей.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале по распоряжению Евгения Куйвашева будет создан технопарк электронной промышленности.