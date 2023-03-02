Технопарк электронной промышленности будет создан на Среднем Урале по распоряжению Евгения Куйвашева

Технопарк разместят в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт работе по созданию технопарка в сфере электронной промышленности. Глава региона подписал распоряжение о формировании рабочей группы, сообщает департамент информационной политики области.

Новый технопарк намерены разместить в екатеринбургском микрорайоне Новокольцовском — рядом с кампусом Уральского федерального университета. Технопарк будет включать испытательные центр и полигон, центр коллективного пользования современными CAD-CAM-CAE системами, центр метрологии и сертификации, контрактное производство.

В первую очередь комплекс станет площадкой, где смогут размещаться компании в сфере радио- и микроэлектроники, авиакосмоса, беспилотных систем и робототехники.

Разработка концепции технопарка возложена на Корпорацию развития Среднего Урала (КРСУ). В состав рабочей группы включены 16 человек, среди них — первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, заместители главы региона Дмитрий Ионин и Сергей Швиндт, гендиректор Особой экономической зоны "Титановая долина" Андрей Антипов, первый проректор УрФУ Сергей Кортов, а также руководители предприятий и областных ведомств.

"Губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу запустить проект в 2025 году. Мы планируем формировать технопарк по принципу локального наукограда. Он будет представлять собой экосистему, объединяющую цикл разработок, опытного и серийного производства, подготовку инженеров, которые будут проводить НИОКР, производственные и офисные помещения. В числе преимуществ проекта — вся инфраструктура создается вблизи объектов, с которыми мы будем налаживать связи: кампус УрФУ, Международный выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО", жилая застройка для ученых, преподавателей, студентов и сотрудников высокотехнологичных компаний-резидентов, специализированный учебно-научный центр УрФУ, школы. Ключевым станет сотрудничество с УрФУ в части подготовки кадров", — рассказал генеральный директор КРСУ Андрей Мисюра.

Отметим, в сентябре 2022 года в России была запущена программа поддержки развития инфраструктуры промышленных технопарков. Компании-резиденты, специализирующиеся на выпуске электроники, могут претендовать на получение субсидий. Постановление, утверждающее правила предоставления мер поддержки, подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Напомним, в Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева откроется новый "Кванториум".