С 1 октября зарплаты бюджетников в Екатеринбурге проиндексируют на 4%

Утверждён список из 46 муниципальных учреждений, у работников которых повысятся оклады. Фото: Алексей Кунилов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об индекации зарплат работникам муниципальных учреждений. С 1 октября 2021 года заработная плата бюджетников увеличивается на 4%.

Утверждён список из 48 муниципальных учреждений, у работников которых повысятся оклады. Среди них - МБУ "Мастерская генерального плана", "Водоотведение и искусственные сооружения", "Зеленстрой", "Дендропарк", МКУ "Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба", "Городское благоустройство", "Служба городских кладбищ" и другие.

Кроме того, зарплаты проиндексируют работникам дошкольных и общеобразовательных организаций, организаций допобразования, учреждений молодёжной политики, организаций физической культуры и спорта.

"Осуществлять финансирование расходов, связанных с реализацией подпунктов 1 – 2 настоящего пункта, за счёт средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования "город Екатеринбург" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а также средств, полученных муниципальными учреждениями от приносящей доход деятельности. Постановление вступает в силу с 01.10.2021", - говорится в документе.

Известно, что с октября 2021 года увеличат также денежное довольствие российских силовиков на 3,7%. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр РоссииМихаил Мишустин.

Фото: постановление мэра Екатеринбурга

Фото: список учреждений

Фото: список учреждений