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Общество / Армия и оборона
26 мая 2021, 18:00

С 1 октября денежное довольствие российских силовиков увеличат на 3,7%

деньги

Постановление об индексации денежного довольствия подписал Михаил Мишустин. Фото: Галина Соловьёва

Денежное довольствие военнослужащих, росгвардейцев, пожарных, а также сотрудников других силовых ведомств России будет увеличено в 1,037 раза (на 3,7%) с 1 октября 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Из документа, опубликованного на портале правовой информации, следует, что увеличение окладов по воинским должностям и воинским званиям будет произведено как военнослужащим по контракту, так и призывникам.

Помимо этого, произойдёт увеличение должностных окладов и окладов по специальным званиям для сотрудников войск Росгвардии, сотрудников полиции, имеющих специальные звания, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, пожарным, таможенникам и лицам начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Отмечается, что довольствие будет увеличено за счёт средств федерального бюджета, которые предусмотрены на соответствующие цели.

Фото: портал правовой информации
Фото: портал правовой информации

Как писала «Областная газета» с 1 октября 2020 года оклады российских военных и силовиков были увеличены на 3%, а с 1 октября 2019 года они были проиндексированы на 4,3%.

Областная газета Свердловской области

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