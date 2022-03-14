Утверждены параметры займов для обращения за "кредитными каникулами"

Получить "каникулы" смогут россияне, взявшие заём на сумму до 300 тысяч рублей. Фото: Галина Соловьёва

Правительство России утвердило параметры займов для обращения за "кредитными каникулами". Они будут распространяться на кредиты, взятые до 1 марта. Льготный период составит от 1 до 6 месяцев.

Получить "каникулы" смогут россияне, взявшие заём на сумму до 300 тысяч рублей. Для ИП лимит — 350 тысяч рублей, по кредитным картам — 100 тысяч рублей, по автокредитам — 700 тысяч рублей.

По ипотечным кредитам льготный период возможен, если заём составляет до 3 миллионов рублей. При этом в Москве лимит — 6 миллионов, в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе — 4 миллиона.

"По условиям программы заёмщики имеют право обратиться за "кредитными каникулами" до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30 % по сравнению со средним доходом в предыдущем году", — рассказали в пресс-службе кабмина.

Добавим, что у правительства РФ есть возможность продлить "кредитные каникулы" после 30 сентября 2022 года.

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