Темы дня

Экономика / Личные финансы
14 марта 2022, 13:46

Утверждены параметры займов для обращения за "кредитными каникулами"

Кредит

Получить "каникулы" смогут россияне, взявшие заём на сумму до 300 тысяч рублей. Фото: Галина Соловьёва

Правительство России утвердило параметры займов для обращения за "кредитными каникулами". Они будут распространяться на кредиты, взятые до 1 марта. Льготный период составит от 1 до 6 месяцев.

Получить "каникулы" смогут россияне, взявшие заём на сумму до 300 тысяч рублей. Для ИП лимит — 350 тысяч рублей, по кредитным картам — 100 тысяч рублей, по автокредитам — 700 тысяч рублей.

По ипотечным кредитам льготный период возможен, если заём составляет до 3 миллионов рублей. При этом в Москве лимит — 6 миллионов, в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе — 4 миллиона.

"По условиям программы заёмщики имеют право обратиться за "кредитными каникулами" до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30 % по сравнению со средним доходом в предыдущем году", — рассказали в пресс-службе кабмина.

Добавим, что у правительства РФ есть возможность продлить "кредитные каникулы" после 30 сентября 2022 года.

Читайте также:

Банки отправляют на кредитные каникулы.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.03.2022, 17:10 / Общество
В Свердловской области снижается заболеваемость ОРВИ и внебольничными пневмониями
14.03.2022, 16:51 / Общество
В Екатеринбурге прошли масштабные пожарно-тактические учения
14.03.2022, 16:31 / Общество
В ночь на 31 марта стартуют продажи путёвок с кешбэком в детские лагеря
14.03.2022, 15:59 / Общество
Из Екатеринбурга отправили фуру с гуманитарной помощью жителям ДНР и ЛНР
14.03.2022, 15:45 / Общество
В сети распространили фейк об увольнении 9 млн россиян