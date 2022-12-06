В Госдуме рассмотрят законопроект о тринадцатой дополнительной пенсии

Законопроект о введении 13-й пенсии будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Фото: Галина Соловьева

В Госдуму внесут законопроект, который предусматривает выплату дополнительной страховой пенсии по старости. Авторы инициативы — депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" — предлагают выплачивать ее ежегодно в декабре.

Речь идет о тех пенсионерах, кому была изначально назначена страховая пенсия по старости. Парламентарии считают, что данная категория людей — одна из самых социально незащищенных среди граждан. Поэтому они нуждаются в дополнительной поддержке.

"Да и сроки такой выплаты неслучайны. Люди перед праздниками начинают активнее брать в долг. Охотнее всего банки и микрофинансовые организации дают деньги пенсионерам. Доходы у них небольшие, но люди преклонного возраста по понятным причинам все равно считаются привлекательными заемщиками. Получив новую выплату, многие пенсионеры смогут отказаться от опасных кредитов", — цитирует ТАСС председателя партии "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова.

Также законопроектом, который эсеры намерены внести в Госдуму, предполагается увеличение вдвое фиксированной выплаты к страховым пенсиям по старости людям, достигшим 70‑летнего возраста. Пока такая норма действует в отношении 80‑летних пенсионеров.

Напомним, с 1 января 2023 года в России увеличат пенсии неработающим пенсионерам.