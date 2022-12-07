Госдума РФ утвердила закон о повышении МРОТ в 2023 году

С 1 января эта сумма увеличится на 6,3% — до 16 242 рублей в месяц. Фото: сайт Госдумы РФ

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении закон об увеличении минимального размера оплаты труда в 2023 году. С 1 января эта сумма увеличится на 6,3 % — до 16 242 рублей в месяц.

На сегодняшний день МРОТ в России составляет 15 279 рублей.

Принятый закон также подразумевает изменение порядка расчета МРОТ. В 2023 и 2024 гг. эта сумма будет повышаться в ускоренном порядке: увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, сообщается на сайте Госдумы. Кроме того, согласно поправкам, при расчете МРОТ не будет использоваться такой показатель, как величина медианной заработной платы.

Благодаря новому закону у 3,5 млн работников бюджетной сферы увеличится зарплата.

Напомним, что в понедельник, 5 декабря, Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий в 2023 году прожиточный минимум в целом по стране на душу населения на уровне 14 375 рублей. Сумма увеличится на 3,3 % с 1 января.