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24 января 2023, 13:45

В Госдуму внесут законопроект о самозапрете на получение кредитов

Кредиты

Самозапрет будет действовать не только в отношении банков, где у клиента есть счета, но и в отношении других профессиональных кредиторов. Фото: Павел Ворожцов

В Банке России сообщили о разработке законопроекта, который даст россиянам возможность установить самозапрет на получение кредитов и займов. Документ прошел межведомственное согласование, сейчас его готовят к внесению в Госдуму.

"Граждане смогут, зайдя на Госуслуги, выставить себе запрет или ограничение на получение кредитов или займов. Выставленный самозапрет на Госуслугах автоматически будет попадать в бюро кредитных историй (БКИ)", — передает слова вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова РИА Новости.

Самозапрет на займы позволит сократить количество актов мошенничества и размер ущерба гражданам. Кроме того, такой механизм поможет оградить людей от необдуманного оформления кредитов, в том числе под психологическим давлением. Такой запрет будет действовать не только в отношении банков, где у клиента есть счета, но и в отношении всех профессиональных кредиторов.

Банки, которые отправляют запрос в БКИ при получении заявки на кредит, смогут увидеть информацию об установленном запрете на займы. Если банк проигнорировал соответствующую пометку и одобрил клиенту кредит, в случае мошенничества все расходы по возмещению ущерба организация возьмет на себя.

Напомним, недавно на портале Госуслуг появилась возможность запретить любые сделки с имуществом, если собственник лично не присутствует на них. Это также сделано с целью защитить людей от аферистов.

Областная газета Свердловской области

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В Госдуму внесут законопроект о самозапрете на получение кредитов