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Экономика / Личные финансы
7 апреля 2023, 12:28

Банк России предупреждает о новых видах мошенничества с использованием QR-кодов

QR-коды

Мошенники стали использовать для отъема денег QR-коды. Фото: Галина Соловьева

Аферисты стали использовать сервисы снятия наличных денег через QR-коды, чтобы похищать средства законопослушных граждан. О новом виде мошенничества предупреждает Банк России.

Сгенерировать QR-код человек может в мобильном приложении своего банка. Чтобы снять наличные, необходимо поднести изображение QR-кода к сканеру банкомата, который выдаст зашифрованную в нем сумму.

В пресс-службе регулятора рассказали о схеме обмана. Мошенники сначала звонят клиентам под видом сотрудников банка, сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие со счета денег и просят прислать QR-код для отмены операции.

"Расчет — на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться", — уточнили в пресс-службе Банка России.

Получив QR-код, злоумышленники снимают деньги через банкоматы со счета обманутого клиента.

В Центробанке отмечают: чтобы не стать жертвой мошенников, нельзя никому отправлять QR-код, хранить его изображение в телефоне или в распечатанном виде. Важно понимать, что QR-код является поручением клиента банку, разрешающим выдать средства без ввода ПИН-кода. Регулятор отмечает, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у граждан QR-коды.

Напомним, ранее в Екатеринбурге мошенники обманули двух пенсионерок на сумму в 3 миллиона рублей. 

Областная газета Свердловской области

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