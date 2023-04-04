В Екатеринбурге мошенники обманули двух пенсионерок на 3 миллиона рублей

По фактам мошенничества полиция Екатеринбурга возбудила уголовные дела. Фото: Алексей Кунилов

Злоумышленники под видом полиции, сотрудников ФСБ и Центрального банка обманули двух жительниц Кировского района Екатеринбурга. Сумма причиненного ущерба составила около 3 миллионов рублей.

Женщина 1956 года рождения обратилась в полицию. Она рассказала о звонках сотрудника Центрального банка РФ и следователя ФСБ. Злоумышленники сообщили о несанкционированных попытках неизвестных перевести деньги с ее банковских счетов за рубеж. Потом убедили пенсионерку обналичить сбережения — 1,4 миллиона рублей — и перевести на якобы безопасные счета, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Другая потерпевшая — женщина 1959 года рождения. Она рассказала о звонке "полицейского", который убедил пенсионерку в том, что неизвестный оформил на ее имя доверенность для получения денежных средств. Чтобы избежать миллионных кредитов, мошенник посоветовал собеседнице приобрести смартфон, скачать на него приложение для совершения электронных платежей. Позднее злоумышленник продиктовал женщине номер карты и объяснил, как привязать ее к сервису. В итоге женщина через банкомат перечислила аферистам более 1,4 миллиона рублей своих сбережений.

По обоим фактам мошенничества полиция Екатеринбурга возбудила уголовные дела, проводятся оперативные мероприятия.

В ведомстве призывают жителей Екатеринбурга быть бдительными. Если неизвестные звонят и представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, обращаются по имени, пытаются завладеть данными, угрожают потерей денег, сообщают о несанкционированных попытках оформить кредит или списаниях денежных средств — это мошенники.

Напомним, ранее в Первоуральске вынесли приговор мошенникам, которые обманывали пенсионеров.