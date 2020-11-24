В Екатеринбурге снизят налог физлицам, владеющим торговой и офисной недвижимостью

Налог на имущество по новой ставке будет начислен до 1 декабря 2021 года. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты гордумы поддержали предложение мэрии снизить налог для физлиц, владеющих торговой и офисной недвижимостью в Екатеринбурге. Ставка налога на имущество за 2020 год будет снижена в два раза - с 2 до 1%.

Выплатить его нужно будет до 1 декабря 2021 года.

По словам вице-мэра по вопросам экономики Марины Андрусь, после снижения налога бюджет Екатеринбурга в 2021 году потеряет 218,7 млн рублей. Однако предлагается принять данное решение, чтобы поддержать горожан в период пандемии коронавируса.

Марина Андрусь напомнила, что для частных владельцев льготная ставка была введена и для расчёта налога за 2019 год. Она составляла 1,1% от кадастровой цены. Это решение депутаты поддержали в апреле текущего года.

Решение по снижению налога для владельцев торговой и офисной недвижимости поддержано большинством голосов. Для юрлиц снижение ставки не рассматривалось.

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