За десять месяцев на Среднем Урале построили 1,5 миллиона «квадратов» жилья

За десять месяцев 2020 года в Свердловской области в эксплуатацию сдали 1 млн 510 тыс. кв. м жилья. Фото: Владимир Мартьянов.

В январе-октябре 2020 года в Свердловской области в эксплуатацию сдали 1 млн 510 тыс. кв. м жилья. Это на 8,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Почти половина всего построенного в регионе жилья — 727 тыс. «квадратов» — появилась в Екатеринбурге. На втором месте по объёмам жилищного строительства оказался Сысертский городской округ. Там возвели 100,8 тыс. кв. м жилых помещений. Третье место занял Белоярский городской округ с показателем 92,5 тыс. кв. м, передаёт департамент информполитики Свердловской области.

По данным Свердловскстата, в октябре на Среднем Урале в строй ввели 166,6 тыс. «квадратов», что на 14% меньше, чем годом ранее. По сравнению с предыдущими месяцами текущего года это тоже не лучший показатель. Так, например, в сентябре было построено почти в два раза больше жилья — 329,7 тыс. кв. м.

Напомним, в 2020 году перед Свердловской областью стоит задача сдать в эксплуатацию 2,6 млн кв. м жилых помещений. Таким образом, за IV квартал строители должны возвести ещё 1,1 млн «квадратов». Судя по данным прошлого года, эта задача вполне выполнима: за ноябрь-декабрь 2019 года в регионе сдали 1,2 млн кв. м.

К тому же министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков заверил, что предприятия строительного комплекса в регионе работают стабильно.