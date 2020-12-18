В ноябре на Среднем Урале сдали 240 тысяч «квадратов» жилья

За прошедшие 11 месяцев года в регионе ввели в строй 1 млн 749,6 тыс. кв. м жилья. Фото: Галина Соловьёва.

В ноябре в Свердловской области сдали в эксплуатацию 239,3 тыс. кв. м жилых помещений. По сравнению с тем же месяцем прошлого года объёмы строительства снизились на 16,1%.

При этом ноябрь стал одним из самых результативных для свердловских застройщиков месяцев 2020 года: больше жилья сдали только в сентябре (329,7 тыс. «квадратов»).

Как сообщает Свердловскстат, в целом за прошедшие 11 месяцев года в регионе ввели в строй 1 млн 749,6 тыс. кв. м жилья. Показатель вырос на 4,6% к уровню того же периода прошлого года. Годовой темп роста снизился: месяцем ранее он составлял 8,8%.

Напомним, до конца 2020 года в Свердловской области планируется сдать в эксплуатацию 2,6 млн кв. м жилых помещений. Таким образом, за декабрь необходимо сдать ещё около 850 тыс. «квадратов». Для сравнения: за последний месяц 2019 года в регионе было введено в строй более 740 тыс. кв. м.