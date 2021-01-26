Помещения в кинотеатре "Заря" в Екатеринбурге продают за 55 миллионов

В Екатеринбурге выставили на продажу помещения в здании кинотеатра "Заря" на Баумана, 2. Предполагается, что 990 "квадратов" могут быть использованы под торговое помещение, медцентр или ресторан.
Помещения на первом и втором этажах с пятью входными группами продаются за 55 миллионов рублей.
"Преимущества: локация на первой линии, высокий трафик, развитая инфраструктура, парковка гостевая, центр района", - говорится в объявлении о продаже коммерческого помещения.
Продавцом выступает агентство Real Capital.
Два года назад "Облгазета" писала о том, что два действующих кинотеатра "Заря" и "Знамя" хотят перепрофилировать - сделать из них киноклубы с ограниченным репертуаром. Однако площадки, как и предполагала "ОГ", оказались не востребованы.
Напомним, что кинотеатр "Заря" был открыт в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в 1956 году.