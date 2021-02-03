Опубликована карта застройки Екатеринбурга

Ресурс может пригодиться землепользователям, риелторам, строительным и проектным организациям. Фото: карта

Мэрия Екатеринбурга опубликовала интерактивную карту землепользования и застройки города. Любой желающий теперь может узнать информацию о градостроительном зонировании интересующей территорий, регламентах и предельных параметрах её использования.

Карту можно изучить здесь, нажав на значок "Слои" в верхнем правом углу и выбрав пункт "Правила землепользования и застройки". Она может быть полезна землепользователям, риелторам, строительным и проектным организациям.

"Данный ресурс не подменяет собой Публичную кадастровую карту, являющуюся официальным сайтом Росреестра. Наш ресурс справочный и не имеет информации о границах земельных участков, но, вместе с тем, может дать пользователю оперативно требуемую информацию о градостроительном зонировании территории", - передаёт пресс-служба мэрии Екатеринбурга слова замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Алексея Черноскутова.

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