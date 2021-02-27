Законопроект о комплексном развитии территорий внесут в свердловское Заксобрание в марте

Всем регионам предстоит утвердить адресные программы сноса ветхих и аварийных домов. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области готовится региональный закон о комплексном развитии территорий или, как его ещё называют, закон о реновации жилья. Он будет внесён в Заксобрание в марте.

Это связано с утверждением механизма комплексного развития территорий на федеральном уровне. Федеральный закон разрешает расселение ветхого и аварийного жилья и обновление городской застройки с привлечением частных инвестиций и с согласия жителей. Для внедрения нового принципа на уровне региона и нужен соответствующий областной правовой акт.

"Федеральный центр предусмотрел достаточно широкие полномочия регионов в этом вопросе. От качества областного закона будет зависеть эффективность применения механизма комплексного развития территорий", - приводит департамент информполитики Свердловской области слова губернатора Евгения Куйвашева.

Реновация жилья обсуждалась на прошлой неделе в ходе визита в Екатеринбург вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Отмечалось, что на Среднем Урале новый механизм будут внедрять, прежде всего, в Екатеринбургской, Нижнетагильской и Каменск-Уральской агломерациях. Главы муниципалитетов формируют свои предложения к изменению городских пространств и генпланов. Известно, что в УрФО определили уже 67 площадок под строительство 4,5 млн "квадратов" жилья.