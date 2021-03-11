В Екатеринбурге за 200 миллионов продают ДК на Первомайской

Здание получило официальное название Дворца культуры строителей им. Горького в послевоенные годы. Фото: Яндекс.Карты.

В Екатеринбурге выставили на продажу ещё один объект культурного наследия регионального значения. На этот раз приобрести предлагается "Дом культуры им. Горького", расположенный на ул. Первомайская, 24.

За отдельно стоящее здание просят 200 миллионов рублей. Как говорится в объявлении, общая площадь пятиэтажного здания составляет 2664,3 кв. метров, высота потолков варьируется от 4 до 6 метров. Есть наземная парковка на 10 машиномест.

Отмечается, что ДК находится в месте с хорошей транспортной доступностью. Рядом расположены Екатеринбургский государственный театральный институт, Свердловское музыкальное училище им. Чайковского и Дом Метенкова.

"На сегодняшний день здание частично сдано в аренду", ‒ уточняет продавец.

Что известно об этом объекте? В 1926 году двухэтажный каменный особняк начала XX века перестроили под клуб профсоюза мукомольной промышленности. Позже, в разные годы, в здании располагались клуб пищевиков им. Горького, штаб формировавшейся 153-й стрелковой дивизии, клуб строителей. После войны здание было реконструировано и получило официальное название Дворца культуры строителей им. Горького. ДК и его интерьеры решены в стилистике советской "неоклассики". В убранстве использован классицистический лепной декор, альфрейная роспись потолков, ордерные элементы.

Ранее "Облгазета" сообщала, что в уральской столицы продают и другие объекты культурного наследия. Так, за 70 млн рублей можно приобрести "Дом Е. Д. Скрябиной" на Горького, 6.