Бараки уходят в прошлое

То, что отдельные кварталы Екатеринбурга нуждаются в реновации, не вызывает сомнений, когда видишь дома без окон и дверей, которые реально портят облик города. Фото: Галина Соловьёва

Вскоре после принятия закона о комплексном развитии территорий (КРТ) в Свердловской области администрация Екатеринбурга обозначила участки, с которых может начаться обновление жилфонда (так называемая «уральская реновация»). В список попали целые кварталы в двух районах города.

Ремонт или снос?

В Кировском районе первым претендентом на обновление стала одна территория – расположенная во Втузгородке, в границах улиц Первомайской – Комсомольской – Технологической – Студенческой, а в Орджоникидзевском районе – сразу три. Это участки Краснофлотцев – Шефской – Корепина – Донской, Баумана – Шефской – Энтузиастов – Донской (оба находятся на Эльмаше), а также переулок Суворовский – переулок Черниговский – Донбасская (Уралмаш).

Там в основном находятся бараки, построенные в 1940–1950-е годы. Как раз с таких двухэтажных и трёхэтажных домов и планировалось начать процесс отселения жильцов из ветхого и аварийного жилья. Об этом ранее в интервью «Областной газете» рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области, руководитель рабочей группы по реализации механизма комплексного развития территорий в регионе Александр Высокинский (№35 от 02.03.2021).

Любопытно, что примерно пятая часть домов, попавших в список, несколько лет назад была отремонтирована по программе капремонта. На работы были потрачены деньги, собранные за счёт взносов жильцов. Будет ли в общий котёл фонда возмещаться потраченная сумма, пока не известно. В пресс-службе Фонда капремонта области нам ответили, что такими сведениями сейчас не располагают.

«Облгазета» побывала на нескольких площадках, где может пройти «уральская реновация». Мы пообщались с жителями дома по Первомайской, 97, который попал в потенциальный список на обновление. Жители отметили, что как раз в их доме капитальный ремонт не проводился уже более 20 лет. В двухэтажном деревянном бараке облупилась краска на стенах, начал разрушаться потолок. Не дождавшиеся капремонта дома собственники квартир на перспективу съехать отсюда реагируют однозначно: «Наконец-то!»

Чёткого списка нет

Сейчас четыре указанные территории выставлены на общественное обсуждение в рамках проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Екатеринбурга. Согласно постановлению главы города Алексея Орлова, опубликованному в «Екатеринбургском вестнике», обсуждение поправок продлится до 30 апреля. Направить в мэрию свои предложения или замечания относительно предлагаемых изменений жители уральской столицы смогут начиная со 2 апреля. После того как перечень утвердят, будет объявлен аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий, в котором смогут принять участие застройщики.

Любопытно, что ещё летом прошлого года мэрия Екатеринбурга опубликовала список из восьми кварталов, в которых рассматривалась возможность обновления жилого фонда. В списке значились уже четыре упомянутые территории, а также земли на Баумана – Шефской – Краснофлотцев – Старых Большевиков (Эльмаш), Бакинских Комиссаров – Калинина – в переулке Симбирском – на Кировградской (Уралмаш), Лётчиков – в переулке Пугачёвском – переулке Автогенном (Завокзальный), на Тобольской – Восточной (Пионерский). Вероятно, к этому списку городские власти со временем могут вернуться.

Областной закон о комплексном развитии территорий вступит в силу уже в начале апреля. Но окончательного списка площадок, которые затронет реновация, пока нет. Первые 10–11 территорий в разных городах области, в которых процесс может начаться уже в этом году, правительство Свердловской области рассчитывает определить до конца апреля. Часть квартир будет расселяться за счёт средств государства, ещё часть – силами застройщиков.

Соблюсти баланс

Перед тем как озвучить полный перечень конкретных участков, региональному правительству необходимо разработать и принять около десяти нормативно-правовых актов и подробно описать критерии включения этих участков в программы КРТ. Сейчас власти региона как раз ведут эту работу, сообщил Александр Высокинский полпреду Президента РФ в УрФО (бывшему министру строительства и ЖКХ России. – Прим.ред) Владимиру Якушеву в ходе недавнего совещания о реализации программы в регионах Уральского федерального округа.

По словам Владимира Якушева, при создании нормативной базы региональные власти должны соблюсти баланс: защитить конституционные права граждан на жилище и создать благоприятные условия для инвесторов.

Ранее сообщалось о том, что кроме Екатеринбурга на первоочередное включение в программу претендуют Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Однако, как рассказали в пресс-службе администрации Каменска-Уральского, на данный момент этот муниципалитет в программу не попал. В администрации Нижнего Тагила обещали прояснить ситуацию позднее.

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