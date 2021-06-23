В Свердловской области открыли первый наёмный дом

В доме 42 просторных квартиры. На реконструкцию общежития было потрачено 107,6 миллиона рублей из местного и областного бюджетов. Фото: Анна Митчина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Нижней Туре вручил ключи жильцам первого наёмного дома. В нём сдаются квартиры определённым категориям граждан за плату значительно ниже рыночной.

В бывшем общежитии "Рябинушка" по инициативе администрации Нижней Туры сделали первый в Свердловской области дом социального найма. Для молодых специалистов социальной сферы (врачи, педагоги, полицейские, сотрудники МЧС) сдают в аренду жильё по стоимости, существенно ниже рыночной (30 рублей за квадратный метр). За квартиру в 80 метров семья заплатит 2400 рублей аренды. Отдельно оплачиваются коммунальные услуги.

"Мы планируем переезд в кратчайшие сроки. Буквально в два дня. Сейчас у нас однокомнатная квартира в Алапаевске. Снимаем за 7000, думаем, здесь выйдет также по стоимости, но там у нас 20 квадратов, а здесь - 80", - рассказала корреспонденту "Областной газеты" будущая жительница дома, фельдшер детской поликлиники в декрете Екатерина Сочивец.

Всего на этот год о желании снимать квартиры по сниженным ценам в новом доме заявили 17 семей.

Добавим, что в доме 42 просторных квартиры. На них подали заявку 500 человек. На реконструкцию общежития было потрачено 107,6 миллиона рублей из местного и областного бюджетов. Полезная площадь дома увеличена с 30% до 70%. Реконструкция общежития велась с лета 2018 года. По словам губернатора Евгения Куйвашева, второй такой дом планируют организовать в Екатеринбурге.

"Я знаю, что есть проблемы с жильём для специалистов практически во всех городах и прошу глав муниципалитетов заняться этим вопросом. Готов оказывать любую поддержку для развития социального арендного жилья", - сказал на церемонии вручения ключей Евгений Куйвашев.

Наёмный дом - жильё, которое не предполагает выкупа. Такой механизм призван, в частности, привлечь в территорию квалифицированных специалистов – врачей, учителей. Арендовать его можно до 10 лет. Ожидается, что губернатор сегодня в Нижней Туре подпишет соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Свердловской области, холдингом ЕВРАЗ и администрацией Нижнетуринского городского округа.

Напомним, что вопрос о создании рынка арендных квартир для бюджетников и социально незащищённых граждан начали обсуждать в Свердловской области с 2013 года. В 2018 году в муниципалитетах начали реализацию "пилотных" проектов. В числе пионеров были – Нижнетуринский, Тавдинский и Новоуральский ГО. Сегодня первый наёмный дом открылся в Нижней Туре.