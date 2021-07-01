Кабмин РФ продлил программу льготной ипотеки ещё на год

Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы "Семейная ипотека" и продлении программы "Льготная ипотека". Фото: Галина Соловьёва.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы "Семейная ипотека" и продлении программы "Льготная ипотека". Купить жильё в новостройке под 7% годовых можно будет до 1 июля 2022 года, а воспользоваться семейной ипотекой смогут семьи даже с одним ребёнком.

Максимальная сумма займа для регионов России по программе льготной ипотеки составляет 3 млн рублей, а первоначальный взнос должен быть не менее 15% от общей стоимости жилья. Государство возместит банкам разницу между льготной и рыночной ставками, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Программа "Семейная ипотека" предоставляет россиянам ещё более выгодные условия для займа на покупку жилья или строительство дома. Ставка по семейной ипотеке составляет 6%. Ранее воспользоваться этой программой могли только те семьи, у которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. Согласно новому постановлению, взять семейную ипотеку теперь смогут родители даже с одним ребёнком.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области максимальная сумма кредита по этой программе составляет 12 млн рублей. Для жителей других регионов России - 6 млн рублей.

Отметим, что поручения по продлению льготной ипотеки и расширению семейной ипотеки дал Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.