В Екатеринбурге за 2,3 млрд продаётся комплекс объектов "РЖД"

Продаётся имущественный комплекс на территории бывшего грузового двора станции Екатеринбург-Товарный. Фото: документация ОАО "РЖД".

ОАО "РЖД" выставило на продажу своё недвижимое имущество в уральской столице (в районе ул. Челюскинцев). Речь идёт о комплексе объектов, расположенных на территории бывшего грузового двора ст. Екатеринбург - Товарный.

Как говорится в объявлении, за 2 320 272 000 рублей (с учётом НДС 20%) предлагается приобрести "63 объекта недвижимого имущества, право субаренды земельного участка с кадастровым номером 66:41:0206004:41, находящегося в собственности Российской Федерации и переданного по договору аренды ОАО "РЖД", сроком до 01.09.2055".

"Областная газета" также ознакомилась с информацией, размещённой на официальном сайте ОАО "РЖД" (раздел "Тендеры"). Известно, что заявки на участие в аукционе принимаются до 28 июля. Старт торгов запланирован на 12 августа.

Презентация объекта. Фото: документация ОАО "РЖД"

Получить подробную информацию об объектах можно по телефонам: +7 (343) 358-35-69, +7 (343) 358-39-30, +7 (950) 552-25-02.

Читайте также:

В центре Екатеринбурга продают гостиницу за 711 миллионов.