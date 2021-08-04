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Экономика / Недвижимость
4 августа 2021, 15:17

С 2022 года россияне смогут регистрировать права на недвижимость через госуслуги

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До конца года на госуслугах гражданам будут доступны все виды выписок ЕГРН. Фото: Алексей Кунилов

Росреестр планирует в 2022 году обеспечить для граждан возможность удалённой регистрации прав на недвижимость и кадастрового учёта. Оформить документы можно будет на портале государственных услуг.

Об этом премьер-министру России Михаилу Мишустину рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

«Мы до конца года планируем разместить на едином портале госуслуг все виды выписок (из Единого государственного реестранедвижимости (ЕГРН). — Прим. ред.) и в 2022 году обеспечить возможность регистрации прав и кадастрового учёта также через госуслуги», - доложил глава федеральной службы.

Как писала «Областная газета», о том, что пользователям портала госуслуг до конца года будет предоставлена возможность получения всех видов выписок из ЕГРН, в мае заявлял замглавы Минцифры РФ Дмитрий Огуряев.

Напомним, тогда же Росреестр вывел три самые востребованные выписки из ЕГРН на единый портал госуслуг. Среди них:

  • об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
  • об объекте недвижимости;
  • о переходе прав на объект недвижимости.

По словам Олега Скуфинского, на получение этих выписок приходится порядка 90% всех запросов, которые поступают в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии.

Отметим, что за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости взимается плата согласно тарифам Росреестра.

Областная газета Свердловской области

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