Жильцы домов, которые могут снести в рамках «уральской реновации», не просили их переселять

Одни жильцы старого квартала на Эльмаше хотят остаться жить здесь, другие – съезжают, не дожидаясь старта проекта КРТ. И оставляют ненужный хлам прямо во дворе. Фото: Павел Ворожцов

На днях мэрия уральской столицы уточнила список площадок для реализации проектов комплексного развития территории (КРТ). Предполагается, что первыми в городе в масштабный процесс обновления жилого фонда (так называемой «уральской реновации») войдут два старых квартала на Уралмаше и Эльмаше. В горадминистрации отмечают, что жильцы расположенных там домов многократно обращались в органы местного самоуправления с просьбой снести или реконструировать их дома. Журналисты «ОГ» отправились в один из этих кварталов, чтобы узнать, рады ли жильцы возможности скорого переезда.

Пожары и капремонт

В квадрате эльмашевских улиц Шефская, Баумана и Энтузиастов стоят 13 двухэтажек, которые были построены в конце 1940-х – начале 1950-х годов для заводских рабочих. Первым мы замечаем здесь признанный аварийным дом №37 по улице Баумана. Он выглядит мрачно. В нём уже никто не живёт. Окна разбиты. Из оконных проёмов видны стены комнат со свисающими до пола выцветшими обоями. Вокруг дома валяются разбитые мебель и сантехника.

Фото: Павел Ворожцов

Заглядываем внутрь квартала и видим ещё три дома, больше не пригодных для жилья. От крыш у них остались только обугленные перекрытия: летом и в начале осени здесь произошли пожары.

В остальных домах квартала сейчас живут люди. Эти двухэтажки выглядят довольно прилично. Особенно те, которые недавно были капитально отремонтированы – это заметно по внешнему виду их крыш и окрашенных в жёлтый цвет фасадов. В некоторых квартирах установлены пластиковые окна, на подоконниках красуются комнатные растения.

Переезжать хотите?

Во дворе встречаем женщину, которая живёт в доме №40 на Энтузиастов. Она представляется Ларисой Дмитриевной, на вид ей около 60 лет. Женщина рассказывает, что живёт здесь с 1982 года. На наш вопрос о том, согласна ли она переехать из своей квартиры, отвечает однозначно: «Нет».

– Да, дом наш старый, условия проживания не самые комфортные. Но зато я здесь всех соседей знаю, мы друг к другу за помощью обращаемся часто. А там какие попадутся? Боюсь неизвестности. Но не только из-за соседей переживаю, а ещё и из-за месторасположения нового жилья. Когда соседний дом снесли (ул. Шефская, 30 а – Прим. ред.), мою знакомую, которая в нём жила, переселили в Верхнюю Пышму. Я так далеко переезжать не хочу, – делится Лариса Дмитриевна.

К нашему разговору подключается проходящая мимо девушка, которая проживает в соседнем с Ларисой Дмитриевной доме. В вопросе переселения Ксения настроена менее категорично:

– Может, переезд и не помешает, ведь дома тут действительно очень старые. Но смотря куда переезжать. У меня здесь работа, у ребёнка – школа. Я на Эльмаше родилась и выросла. Смысла переезжать в другой район не вижу. Не хочу жить в новостройке, как в муравейнике. У нас в доме всего восемь квартир, мы все друг друга знаем.

Если две трети за…

Уже в подъезде разговариваем со старшей по дому Зинаидой Васильевной. Она встречает нас на пороге своей квартиры. Женщина показывает бумагу, выданную жильцам для ознакомления – проект постановления администрации города «О комплексном развитии территории жилой застройки в квартале улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана», на котором пока нет ни номера, ни даты, ни подписи мэра Алексея Орлова. В документе указана только площадь жилья, которое должны предложить им взамен.

– Никаких сведений об условиях, в которых нам предстоит жить, там не содержится, – уточняет женщина. – Мы должны провести собрание жильцов дома и дать ответ, согласны мы на переселение или нет. Но как мы должны принять это решение, если мы не знаем, равноценным ли по качеству будет предлагаемое нам жильё?

Зинаида Васильевна добавляет, что её полностью устраивают условия, в которых она живёт сейчас. Пенсионерка недавно сделала ремонт. В подтверждение своих слов она показывает нам свою квартиру. Там и правда уютно, никаких обшарпанных стен и протекающих потолков. В подъезде тоже всё аккуратно и довольно чисто благодаря недавнему ремонту.

Фото: Павел Ворожцов

В проекте постановления указано, что на реализацию решения о КРТ на этом участке отводится 13 лет. В течение трёх месяцев после официальной публикации постановления должны быть проведены собрания собственников помещений в этих домах. Если две трети жильцов поддержат проект КРТ, муниципалитет проведёт торги на право заключения инвестиционного договора. Если же больше трети жильцов проголосуют против участия в проекте, их дом исключат из него.

Зинаида Васильевна как старшая по дому по очереди передаёт соседям проект постановления горадминистрации. Она даёт и нам ознакомиться с документом. Фото: Павел Ворожцов

Поживёте без мусорки

Тем временем управляющая компания «РЭМП-Эльмаш», похоже, уже начала готовиться к расселению находящихся в её ведении домов. В начале ноября из двора убрали контейнерную площадку. Людям предложили ходить в соседние дворы, расположенные через дорогу, чтобы выбросить мусор.

Фото: Павел Ворожцов

Но не все захотели так далеко носить отходы, тем более крупные. Одна из бывших жительниц дома №40 на улице Энтузиастов недавно купила новую квартиру и съехала, а весь ненужный хлам вытащила во двор. Старая мебель и книги уже почти неделю остаются здесь. Соседи, недовольные таким видом, задаются вопросом: кто это будет убирать?

Фото: Павел Ворожцов

Из бесед с жильцами домов, которые могут попасть под КРТ, одно становится понятно наверняка: радости такая перспектива у них не вызывает. Ни один из наших собеседников не говорил, что обращался в мэрию с просьбой снести эти дома. Если молодые екатеринбуржцы ещё готовы рассмотреть возможности переезда, то пожилым людям, которых здесь большинство, это только усложнит жизнь. Хоть власти и обещают им, что новые жилищные условия точно не будут хуже нынешних.

– Вся процедура реализации проекта комплексного развития территории будет прозрачной и понятной. Её задача – улучшить жилищные условия горожан, а также сделать Екатеринбург красивым и комфортным для жизни городом, – успокаивает горожан заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Но веры в это у людей пока нет. Они боятся неизвестности.

История вопроса В марте 2021 года депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли закон о комплексном развитии территории. Вскоре после этого администрация Екатеринбурга обозначила первые четыре участка, с которых может начаться этот процесс. Кроме площадки на Шефской – Энтузиастов – Баумана в списке оказались ещё один квартал на Эльмаше (в границах улиц Краснофлотцев – Шефской – Корепина – Донской), а также территории переулка Суворовского – переулка Черниговского – Донбасской (Уралмаш) и улиц Первомайской – Комсомольской – Технологической – Студенческой (Втузгородок). Однако 9 ноября мэрия сообщила, что список пилотных площадок для КРТ сокращён до двух (та, на которой мы побывали, и уралмашевская, где находится 10 двухэтажек, в том числе два аварийных дома). Причины исключения двух других территорий из списка в пресс-службе мэрии нам объяснить не смогли. В октябре на Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в регионе определены первые 11 площадок под КРТ. Их точный список власти обещают назвать до конца этого года. В программу могут быть включены территории не только в Екатеринбурге, но и в Сысерти, Среднеуральске и Берёзовском.