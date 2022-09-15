Кабмин РФ выделил еще 56,2 млрд рублей на программы льготной ипотеки

Дополнительное финансирование позволит продолжить работу льготных программ до конца года. Фото: Алексей Кунилов

На реализацию программ "Льготная ипотека", "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека" из резервного фонда Правительства России будет дополнительно направлено 56,2 млрд рублей. Подписано соответствующее распоряжение.

На субсидирование первой программы выделят еще 35 млрд рублей, второй – 16,6 млрд, третьей – 4,6 млрд. Благодаря этим средствам работа по направлениям продолжится до конца 2022 года, говорится на сайте кабмина.

"Такая помощь позволит многим нашим гражданам приобрести новые дома и квартиры. А строительная индустрия получит дополнительный импульс для дальнейшего развития своих проектов", — подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин в ходе сегодняшнего заседания Правительства.

Напомним, получить кредит по программе "Льготная ипотека" (со ставкой до 7% годовых) и "Семейная ипотека" (по ставке до 6% годовых) можно на покупку жилья в новостройках, возведение частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

В рамках "Дальневосточной ипотеки" доступны кредиты по ставке до 2% на строительство или покупку жилья. Ее участниками в том числе могут стать молодые супруги до 35 лет, родители-одиночки, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка, участники программы "Дальневосточный гектар".

Добавим, ранее Михаил Мишустин сделал программу сельской ипотеки бессрочной. Подробнее об этом читайте здесь.