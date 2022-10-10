43 региона России получат федеральные деньги на расселение аварийного жилья

24 миллиарда рублей дополнительного финансирования выделяют 43 регионам РФ на расселение людей из аварийного жилья. Фото: Галина Соловьева

Правительство РФ выделяет регионам 24 миллиарда рублей на расселение из аварийного жилья. Средства поступят в 43 российских субъекта.

Решение принято по поручению Владимира Путина, сообщается на официальном портале Правительства РФ. Дополнительное финансирование потребовалось из-за удорожания стоимости оборудования и строительных материалов. Расселению подлежат дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Вице-премьеру Марату Хуснуллину поручено держать ход работ на личном контроле.

"В сложившихся условиях необходимо проследить за эффективным использованием по прямому назначению каждого рубля", — отметил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее на Среднем Урале за счет дополнительных средств увеличили финансирование программы расселения аварийного жилья на 2022 год.