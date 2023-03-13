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13 марта 2023, 19:11

В топ-5 регионов вошла Свердловская область по выдаче льготной IT-ипотеки

Новостройка

IT-ипотеку оформили в 80 регионах РФ. Фото: Галина Соловьева

Свердловская область вошла в пятерку регионов, где оформлено наибольшее число ипотечных IT-кредитов.

"925 одобренных заявок, выдано 409 кредитов на сумму 2,78 миллиарда рублей", — написал в своем telegram-канале заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Всего льготную ипотеку оформили 7,6 тысячи IT-сотрудников из 80 регионов России на сумму 68,6 миллиарда рублей. Сейчас одобрено еще 14 тысяч заявок на получение кредитов, сообщает пресс-служба Правительства России.

Первое место по оформлению IT-ипотек занимает Москва, второе — Санкт-Петербург, третье — Новосибирская область, четвертое — Ярославская область и замыкает пятерку лидеров Свердловская область.

Напомним, программа льготной IT-ипотеки была запущена в апреле 2022 года. Сотрудники аккредитованных компаний, работающих в сфере информационных технологий, могут получить кредит на жилье под 5% годовых. 

С 7 февраля в России смягчили условия для получения льготных кредитов для работников IT-сферы. 

Областная газета Свердловской области

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