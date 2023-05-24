Свердловская область является одним из лидеров по внедрению цифровых технологий в строительстве

Свердловская область дальше других регионов продвинулась в сфере внедрения технологии информационного моделирования. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге прошло выездное совещание по внедрению цифровой вертикали в строительной отрасли. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Константин Михайлик оценил достижения Свердловской области по внедрению технологий информационного моделирования (ТИМ).

По словам Константина Михайлика, Свердловская область — единственный регион после Москвы, который глубоко и на высоком уровне внедрил информационное моделирование в своей работе. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Область прошла шаги методологического обеспечения, трудового обеспечения — научила, как работать с информационным моделированием и технологическим. Мы будем транслировать ее опыт на другие регионы", — отметил Константин Михайлик.

Результаты работы и актуальные задачи по формированию цифровой вертикали стали одной из тем обсуждения руководителями региональных министерств строительства, цифрового развития, органов госэкспертизы и стройнадзора и федеральных экспертов.

Российским регионам только предстоит внедрить технологии информационного моделирования и систему управления проектами государственного заказчика в сфере строительства. По словам Константина Михайлика, Свердловская область продвинулась в этом направлении дальше других.

"Цифра пришла к нам навсегда и минстрой Свердловской области прекрасно это осознает. Когда мы вместе с губернатором Евгением Куйвашевым несколько лет назад открывали школу, реконструированную с применением информационного моделирования, эта технология многим была в диковинку. Но она доказала свою значимость как для процесса строительства, так и для дальнейшей эксплуатации зданий", — заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

Он также добавил, что усилиям команды минстроя, в решение этой задачи были вовлечены многие подрядные организации. Следующий шаг сделал минтранс. Дорожники используют информационную модель при проектировании. К работе с цифровыми моделями привлекаются все участники строительного процесса.

Заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Антон Шафаростов подробнее рассказал о методологии и ходе внедрения цифровых систем в строительной сфере на Среднем Урале. Он отметил, что для успешной работы важно внимание первых лиц региона к внедрению технологий информационного моделирования.

Напомним, Евгений Куйвашев поставил задачу по активизации цифровой трансформации всех сфер экономики Свердловской области. Благодаря поддержке губернатора цифровизация в строительной отрасли идет высокими темпами. Информационные технологии применяются не только при проектировании зданий, но и для создания цифровых двойников территорий, чтобы определить местоположение объектов строительства и инженерных сетей. Так, благодаря созданию цифровой модели Сосьвы строители смогли без выезда на местность оперативно определить координаты, площади и высоты объектов местности. Это необходимо для скорейшего выполнения поручения Евгения Куйвашева — старта строительства домов для жителей поселка, потерявших свое имущество из-за масштабного природного пожара.

Регион одним из первых разработал и внедрил ТИМ-стандарт. Это набор условий, которым должны соответствовать цифровые модели объектов, чтобы обеспечить высокое качество и скорость работ. С 2024 года запланирован переход на ведение машиночитаемой исполнительной документации. Информационное моделирование применяется при проектировании школ, детских садов, спортивных объектов, которые возводятся по строительной госпрограмме. Строительство объектов инфраструктуры способствует увеличению объемов жилого строительства и достижению целей национального проекта "Жилье и городская среда".

Ранее "Областная газета" писала, что Свердловская область в числе первых регионов России переходит на цифровую отчетность в сфере строительства.