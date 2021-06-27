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Экономика / Малый бизнес
27 июня 2021, 20:57

Молодёжь показала Евгению Куйвашеву, как можно зарабатывать на площадке старинного завода в Сысерти

Губернатор пообещал не мешать и помогать молодым бизнесменам. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор пообещал не мешать и помогать молодым бизнесменам. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В День молодёжи, 27 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил ранее заброшенный железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских в Сысерти. На его площадке он пообщался с молодыми уральцами, которые создают здесь креативный кластер для привлечения туристов.

Молодые инициаторы проекта «Лето на заводе», поняв, что старинное предприятие не вернуть к промышленному производству, приняли решение преобразовать его территорию в креативное пространство. Для этого они заручились поддержкой главы региона и градоначальника Сысерти Дмитрия Нисковских.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

На сегодняшний день им удалось создать летнюю инфраструктуру: коворкинг, амфитеатр, фудкорт, площадку для ярмарок и многое другое. Предполагается, что на следующем этапе преобразования коснутся и самого здания завода, отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Евгений Куйвашев в своём Instagram после визита в Сысерть напомнил, что ребята создают на заводе креативный кластер уже второй год. «Организуют летний лагерь, мастер-классы, перфомансы и концерты. Появились первые резиденты: они продают фермерский сыр, делают пиццу в печи, работает кофейня. Я попробовал местный лимонад - вкусно. А владелец пиццерии после летнего сезона не прогулял деньги, а открыл в городе еще одно кафе», - рассказал губернатор.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Он также был впечатлён тем, что, благодаря развитию креативного кластера, в прошлом году в Сысерть за полтора месяца приехали 20 тысяч туристов, а это почти равно числу жителей города. «Нам всем кажется, что где-то лучше и интереснее. А эти ребята показывают, что интересно у нас. Теперь главное - не мешать молодым бизнесменам. И я готов и буду помогать всем, чем могу», заверил глава региона.

Здесь же он встретился с жителями Сысерти, чтобы поделиться своими идеями развития территории. Среди них был местный краевед Александр Савичев. Как писала «Областная газета», он является автором уникальной экскурсии по чугунолитейному железоделательному заводу Турчаниновых-Соломирских. Александр Савичев стал победителем II всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» и получил шанс реализовать свой проект «Почувствуй Урал в Сысерти», в том числе при поддержке именитых наставников.

Областная газета Свердловской области

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